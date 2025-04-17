دعم جنود الاحتياط المفصولين بإسرائيل في مطلبهم وقف حرب غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن "هيئة البث الإسرائيلية" أن 250 من ذوي المحتجزين الإسرائيليين يوقعون على عريضة لدعم جنود الاحتياط في مطلبهم وقف الحرب على غزة.

دعم جنود احتياط مفصولين

وفي وقت سابق، وقع أكثر من 250 موظفًا سابقًا في جهاز "الموساد" الإسرائيلي على رسالة تضامن مع جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الذين تم فصلهم من الخدمة بسبب مواقفهم المناهضة للحرب.

دعوة لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين

وأكد الموقعون على الرسالة، ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين، مشددين على أن قرار فصل الجنود يعكس تجاهلًا لمطالب إنسانية وسياسية مشروعة، تتعلق بإنهاء الحرب.

عريضة تطالب بعودة المحتجزين ولو على حساب وقف الحرب

وكان نحو 1000 جندي احتياط، من السابقين والحاليين في سلاح الجو الإسرائيلي، قد وقعوا يوم الخميس على عريضة طالبوا فيها بضرورة إعادة جميع المحتجزين، حتى لو تطلب الأمر وقف العمليات العسكرية.

الجيش يرد بقرارات فصل

وفي رد فعل سريع، أعلن جيش الاحتلال عزمه فصل جنود الاحتياط الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية وشاركوا في التوقيع على العريضة، مؤكدًا أن المواقف السياسية لا مكان لها في صفوف الجيش أثناء العمليات.