ads
الخميس 17 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، أدام الله مصرنا الغالية واحة للسلام والأمان وأدام على شعبها العظيم روابط التآخي والمحبة.

نص برقية المستشار الجبالي لبابا تواضروس

وجاء في نص برقية التهنئة: "بمشاعر تملؤها المحبة، يسعدني أن أتوجه بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع الإخوة المسيحيين بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يديم على شعب مصر العظيم روابط التآخي والمحبة".

وتابع رئيس مجلس النواب، أننا ننتهز هذه المناسبة المجيدة، لنؤكد تقديرنا الكبير لجهودكم الرامية إلى دعم قيم التسامح والمودة بين جموع المصريين.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة بالدعاء قائلا: "أدام الله مصرنا الغالية واحة للسلام والأمان.. وكل عام وقداستكم بخير".

رئيس مجلس النواب عيد القيامه المجيد الاخوه المسيحيين م التسامح والمودة