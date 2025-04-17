قيادي في حماس: مشاورات الحركة حول المقترح الإسرائيلي تقترب من الانتهاء

قالت حماس، إنها تواصل العمل على إعداد ردها على المقترح الإسرائيلي الأخير بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الحركة، في بيان لها، فجر اليوم الخميس، أنها تلقت نسخة محدثة من المقترح عبر الوسيط المصري، وطلبت مهلة زمنية لدراسة بنوده والتشاور بشأنه مع باقي الفصائل الفلسطينية.

وفي هذا السياق، صرّح القيادي في الحركة محمود مرداوي بأن "الرد ما زال قيد الإعداد بالتنسيق الكامل مع الفصائل، ونؤكد رفضنا لأي حلول أو صفقات جزئية".

وأضاف مرداوي: "سلاح المقاومة ليس مطروحاً على طاولة المفاوضات، ويُعد جزءاً من الإجماع الوطني بين الفصائل الفلسطينية".

وشدد على أن "مسألة نزع سلاح المقاومة هي مطلب إسرائيلي صرف، ولا علاقة للجانب المصري به"، مؤكداً: "لن ندخل في أي مفاوضات تتعلق بالسلاح أو بمن يحمله، في أي مرحلة كانت".