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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

51065 شهيدًا و116505 مصابين ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023

قطاع غزة
قطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51065 شهيدا و116505 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أفادت مصادر طبية بأن عدد الشهداء منذ 18 مارس الماضي بلغ 1,691 شهيدًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 4,464 مصابًا.

وأشارت المصادر إلى أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت وصول 40 شهيدًا و73 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة.

كما أوضحت أن هناك عددًا من الشهداء لا يزالون تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، وسط صعوبات كبيرة تواجه فرق الإسعاف والطواقم المختصة في الوصول إليهم، نتيجة نقص الإمكانيات.

وزارة الصحة في غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي قطاع غزة شهيد