وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة الإصلاح الزراعي

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة الأعمال الخاصة بالمنتفعين، وموقف المشروعات الخاصة بها، وأراضي مشروعات المنفعة العامة.

وزير الزراعة يؤكد على أهمية تعظيم الإيرادات وتحصيل المتأخرات

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أهمية تعظيم الإيرادات وتحصيل المتأخرات، فضلا عن التوسع في المشروعات الإنتاجية الخاصة بجمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، وطرح إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم، والتوسع في فتح منافذ البيع لتلك المنتجات.

وأشار فاروق إلى أهمية التيسير على المنتفعين، وانهاء العقود، فضلا عن متابعة أعمال منع التعدي على الأراضي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، ومتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح، كذلك توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لجمعيات الهيئة.

الموافقة على تخصيص مساحات لإقامة مشروعات النفع العام

ومن جهته قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تخصيص مساحات لإقامة بعض مشروعات النفع العام بالمحافظات، من بينها: مدرسة للتعليم الأساسي بمحافظة المنيا، 9 مقار شرطية بالمحافظات، فضلا عن 11 معهد ديني أزهري، فضلا عن عرض إيرادات الهيئة، من بداية يوليو الماضي وحتى الشهر الجاري، حيث تجاوزت مبلغ مليار و28 مليون جنيه، فضلا عن اعتماد أعمال بيع بعض أراضي ولاية الهيئة بقيمه 60 مليون جنيه بالمزايدة العلنية من خلال هيئة الخدمات الحكومية.

وأضاف، أن مجلس الإدارة اعتمد أيضا القيم الإيجارية للأراضي الزراعية للعام الجاري والمحددة من اللجنة الرباعية بوزارة المالية واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة طبقا لقرارت لجنة استرداد أراضي الدولة، والجاري تحصيلها، كما تم الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص المساحات المقام عليها الجهات الحكومية وإسقاط المديونيات مستحقة السداد للهيئة طبقا لتوصية وزارة المالية وبعد العرض علي رئاسة مجلس الوزراء لكل حاله بحالتها.

التعديات على الأراضي الزراعية

واستعرض الفولي خلال اجتماع المجلس أيضا موقف التعديات وإزالتها خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي تم إزالتها بالكامل في المهد، كذلك موقف رصد مسئولي المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن جهود الهيئة في استمرار ضخ السلع الغذائية وبيض المائدة وزياده اعداد المنافذ المتحركة بجانب الثابتة خلال أعياد الإخوة المسيحيين وشم النسيم وحتى عيد الأضحى المبارك من خلال توفير الأضاحي من مشروعات هيئة الإصلاح الزراعي.

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