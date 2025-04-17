هاني أبو ريدة يترأس اجتماعًا موسعًا للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستضافة أمم أفريقيا للشباب

عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، اجتماعا مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، للوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، التي تحتضنها مصر في الفترة من 27 ابريل الحالي حتى 18 مايو المقبل.

تفاصيل اجتماع بطولة أفريقيا للشباب

شهد الاجتماع حضور الدكتور وليد درويش ومصطفي أبو زهرة وطارق أبو العينين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، والدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي، والمهندس أحمد مجاهد المنسق العام للبطولة بين الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم، ولجنة الاتصال الحكومي من وزارة الشباب والرياضة واللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم للوزارة ، وأشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة ، ومحمد الكردى وكيل الوزارة ، ومحمد دياب المستشار القانونى ومحمد سعيد مازن وكيل الوزارة ، ومحمد الصفتى مدير عام المكتب الفنى لوزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة فى اطار تقديم الدعم الحكومى لأعمال التنظيم الخاصة بالبطولة.

وحرص أبو ريدة في بداية الاجتماع على تقديم الشكر لكل الوزارات والأجهزة المعنية لدعمها واهتمامها الكبير لخروج البطولة في أبهى صورة بما يتناسب مع اسم ومكانة الدولة المصرية.

وتناول الاجتماع كل التفاصيل المتعلقة بتنظيم البطولة، من حيث الفنادق، استقبال الوفود، الدعم اللوجيستي وعمل المتطوعين، وغيرها من الملفات المتعلقة بالبطولة .

قرعة بطولة أفريقيا للشباب

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولي.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

كشف طبي للاعبي منتخب الشباب قبل إعلان القائمة

وأجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد أبو العلا ، كشفا طبيا اليوم (الأربعاء ) علي جميع اللاعبين المختارين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما ، للتأكد من سلامتهم وعدم معاناة أى لاعب من أى إصابة قد تؤثر على مشاركته مع الفريق فى البطولة، وذلك قبل ارسال القائمة النهائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" الخميس المقبل .