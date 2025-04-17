ميكروباص صدم موتوسيكل.. تفاصيل مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث مروري بكرداسة

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، اجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية "موتوسيكل" بمنطقة كرداسة، وصرحت بدفن سائق الدراجة النارية الذي توفى في الحادث بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين مع التحفظ على قائد السيارة الميكروباص عقب مثولة للشفاء لمعرفة ملاباسات الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، أمرت بالاطلاع على تسجيل كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومضاهتها بأقوال شهود العيان، وطلبت تحريات أجهزة الامن حول الواقعة.

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

البداية بأخطار تلقاه مأمور مركز شرطة كرداسة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم اسفر عن وقوع ضحايا بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ومرورية وبصحبتهم سيارة اسعاف، إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، ودراجة نارية "موتوسيكل"، مما أسفر عن وفاة قائد الموتوسيكل، وإصابة 2 آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما تم إيداع جثة المتوفي الى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.