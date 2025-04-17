إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 1651 مستوطنًا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 1651 مستوطنا.

اقتحام جماعي للمسجد الأقصى في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي

اقتحم نحو 400 مستعمر إسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في ثالث أيام ما يُعرف بـ "عيد الفصح اليهودي"، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية نقلًا عن وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

طقوس تلمودية وجولات استفزازية داخل باحات الأقصى

وأوضحت المصادر أن المستعمرين دخلوا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات منظمة، وقاموا بأداء طقوس تلمودية، إلى جانب تنفيذ جولات استفزازية في مختلف باحاته.

ارتداء زيّ ديني ورقص وغناء عند باب الأسباط

شهدت باحات المسجد ظهور أحد المستعمرين وهو يرتدي زيًا خاصًا بالصلاة، فيما قام آخرون بـ الرقص والغناء قرب باب الأسباط، حيث احتشد المئات منهم في انتظار السماح لهم باقتحام المسجد.

تشديدات إسرائيلية على دخول المصلين الفلسطينيين

وفي المقابل، فرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، حيث دققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند البوابات الخارجية، في محاولة لتقييد وصولهم إلى داخل الحرم.

تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية

وأشارت المصادر إلى أن شرطة الاحتلال حولت مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، من خلال نشر الآلاف من عناصرها والوحدات الخاصة في الشوارع ومحيط المسجد الأقصى، لتأمين اقتحامات المستعمرين واستفزازاتهم المتواصلة.