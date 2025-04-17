رياضة شمال سيناء تختتم فعاليات البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني

اختتمت مديرية الشباب والرياضة، إدارة البرلمان والتعليم المدني، فعاليات البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني تحت شعار "شباب واعي"، بمركز شباب مدينة العريش بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، محمود الشريف مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني وفريق عمل الإدارة.

مشاركة 100 شاب في الفاعليات

شارك في الفعاليات 100 من القيادات الشبابية المتميزة بالمحافظة، بحضور الدكتورة نجلاء صبحي من جامعه العريش ، الدكتور خالد البدروي دكتور علم الاجتماع جامعه العريش، ويهدف البرنامج، الذي استمر على مدار يومين، محاضرات تثقيفية إلى بناء الوعي.

تضمنت المحاضرات مناقشة مفهوم الإدمان الإلكتروني، أنواعه، وآثاره على الشباب والأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى استراتيجيات الوقاية والتعافي منه.

تعزيز التنمية الذاتية

يأتي هذا البرنامج ضمن المرحلة الثانية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في شمال سيناء، تحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية للمواطن المصري، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة تحديات العصر.