"شباب واعي".. برنامج قومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني في شمال سيناء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أولة فعاليات البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني تحت شعار "شباب واعى"، بمركز شباب مدينة العريش، بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

ندوات للتوعية بمخاطر الإدمان الالكتروني

وتم تنفيذ اللقاء على مدار يومين وألقت اللقاء في اليوم الأول الدكتورة نجلاء صبحي مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، واليوم الثاني دكتور خالد البدراوي دكتور علم الاجتماع جامعة العريش ، وأشاروا إلى الإدمان الإلكتروني يعتبر آفة من آفات هذا العصر، إذ جعل الكثير من الأبناء في عزلة شعورية وجسدية عن أفراد العائلة، وجعلهم في عالم افتراضي مغلق، لدرجة أنهم يتحدثون ويتواصلون مع بعضهم بعضاً باستخدام مواقع التواصل وهم داخل المنزل ، كما أن هذا السلوك يُعد حالة مرضية تؤثر بشكل سلبي على الصحة العقلية والجسدية، مما يؤدي إلى مشاكل نفسية كالقلق والاكتئاب، بالإضافة إلى اضطرابات النوم وزيادة الوزن.

دعم التحول الرقمي

وأوضح حسن عبد الوهاب أن البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على إطلاق مبادرات وطنية نوعية تستهدف الشباب المصري وتدعم التحول الرقمي الآمن، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان الإلكتروني، والعمل على إعداد كوادر شبابية واعية قادرة على استخدام التكنولوجيا بإيجابية ومسؤولية.