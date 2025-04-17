مبادرة بحوث الصحراء "اسأل واستشير” تواصل دعمها لمزارعي سيناء

تواصل مبادرة “اسأل واستشير قبل ما تدفع كثير” نشاطها في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في التجمعات التنموية الزراعية بشمال وجنوب سيناء.

حصاد القمح

وأكد حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن الفرق البحثية التابعة للمبادرة تنفذ زيارات ميدانية منتظمة لمتابعة الزراعات وتقديم التوصيات الفنية المناسبة، خاصة مع اقتراب موسم حصاد المحاصيل الشتوية، وخلال الأسبوع الجاري، قامت الفرق بزيارة عدد من التجمعات الزراعية في جنوب سيناء، حيث تابعت زراعات الفول، الشعير، والزيتون، وقدمت الإرشادات اللازمة لضمان اتباع أفضل الممارسات الزراعية.

جولات ميدانية

ومن المقرر أن تستمر الجولات الميدانية للمبادرة خلال الأسبوع المقبل، لتشمل التجمعات الزراعية في شمال سيناء، ضمن جهود مستمرة لدعم ومرافقة أهالي سيناء في مسيرتهم الزراعية.

بما يعكس التزام الدولة الكامل بتنمية سيناء الغالية، ويؤكد أن “سيناء دائمًا في القلب” شعار يتحول إلى واقع ملموس من خلال الجهد والعمل على الأرض.