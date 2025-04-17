موعد ومكان جنازة سعد محمد لاعب الزمالك السابق

أعلنت أسرة الراحل سعد محمد لاعب الزمالك السابق، والذى توفي صباح اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان موعد ومكان جنازة اللاعب الراحل.

موعد جنازة سعد محمد لاعب الزمالك

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل سعد محمد لاعب الزمالك السابق من مسقط رأسه بقرية أولاد خلف في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، عقب صلاة العصر اليوم.

وفاة سعد محمد لاعب الزمالك

وتوفى صباح اليوم الخميس اللاعب سعد محمد لاعب الزمالك السابق مواليد 2000، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم، الذي أصيب به منذ سنوات.

إصابة سعد محمد بالسرطان

وكان اللاعب الراحل سعد محمد أعلن في 2023، أصابته بالمرض الخبيث مجددا وأعلن خضوعه لعملية زرع نخاع، ونتيجة للمرض تدهورت صحة سعد محمد ورحل متأثرا بإصابته بهذا المرض.

وخضع سعد محمد قبل لعملية زرع نخاع، بعد أن تمكن منه المرض، وخلال الشهر الماضى تدهورت حالته الصحية، وقام بأداء العمرة خلال سهر رمضان ونشر صوره خلال تواجده في الحرم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أخر ظهور للراحل سعد محمد

كان سعد محمد ظهر في قناة الزمالك منذ سنوات وأعلن أنه يخضع لجلسات علاج كيماوي بعد أن أكتشف إصابته بالمرض، وبالفعل في عام 2022 شفى اللاعب منه، ولكن عاد المرض و داهمه مرة أخرى، ليودع اللاعب الحياة بعد صراع مرير.