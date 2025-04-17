وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لمشرفي حجاج الجمعيات الأهلية

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج افتتاح الدورة التدريبية لمشرفي حجاج الجمعيات الأهلية لعام 1446هـ- 2025م والتي عقدت بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري.

وحضر افتتاح الدورة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وعلى مبارك أمين صندوق المؤسسة القومية لتيسير الحج، واللواء ممدوح شعبان عضو مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها لوجودها اليوم، في صفحة جديدة من سجلٍ مشرف لطالما كتبته وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، في العام الأول كوزيرة للتضامن الاجتماعي؛ حيث تعد هذه الرحلة المباركة، أنبل المهام التي تقوم بها الوزارة وهي خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وزيرة التضامن تشيد بجهود المشرفون بالمؤسسة القومية لتيسير الحج

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنها تعلم جيدًا أنها تسير على طريقٍ شيده المشرفون بجهودهم، وكرسوا له من أعمارهم سنواتٍ طويلة من الإخلاص والتفاني، مشيرة إلى أن المؤسسة لديها 18 عامًا من الريادة والتميز، كانت وما زالت فيها وزارة التضامن الاجتماعي نموذجًا مشرفًا في تنظيم موسم الحج، بفضل كوكبة من المديرين والمشرفين الذين ضربوا أروع الأمثلة في الانضباط والالتزام والحرص على خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ فكل موسم حج هو شهادة جديدة على أن هذا التنظيم يقوم على أشخاص مؤمنة برسالتها، تعمل في صمت، وهذا العمل لا يبدأ مع موسم الحج، ولكنه يبدأ من نهاية موسم الحج الذي يسبقه، ويستمر شهور وسنوات بخطوات محسوبة وقلوب صافية.



اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا العام تقدم 1227 مرشحًا للإشراف على حج الجمعيات الأهلية، خاضوا الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي أجرتها المؤسسة؛ وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج؛ اجتاز الاختبارات 630 مرشحاً عقدت لهم اللجنة مقابلات شخصية؛ اختارت منها 272 مشرفًا لموسم حج 1446هـ - 2025م.



كما أنه ولأول مرة هذا العام؛ منحت وزارة التضامن الاجتماعي هذا الموسم الفرصة للسيدات في التقدم للإشراف هذا العام ممن يقل سنهم عن 50 عاما للمشرفين الجدد، و60 عاماً لأصحاب الخبرات الإشرافية ومنحهن نسبة تمثيل أكبر من الأعوام السابقة، مشيرة إلى أن قواعد المؤسسة تقوم على وضع مشرف لكل 46 حاجا، يخصص منها نسبة 60% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 40% للمشرفين الجدد، ليقوموا على خدمة 12 ألف حاج، هي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 41 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وزيرة التضامن تعرب عن فخرها بفريق عمل المؤسسة القومية لتيسير الحج

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن شعورها بالفخر والامتنان الكبير لكم كفريق عمل مؤسسي، كل فرد فيه يعرف دوره ويقوم بواجبه على أكمل وجه، من فريق المؤسسة إلى المشرفين؛ فريق يواصل الليل بالنهار ليكون الحجاج في أمانٍ وطمأنينة، ويجدون في خدمة حجاج بيت الله الحرام عنوانًا للإنسانية والرقي، فهذه المؤسسة لم تُشيد فقط بالبناء، بل تُشيد بالناس، بالقيم، وبالإخلاص في كل خطوة.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل خمس بعثات إشرافية على مستوى بعثة حج الجمعيات الأهلية وتكريمهم عقب انتهاء موسم الحج.



وزيرة التضامن: أوصيكم بحجاج بيت الله الحرام

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :"وأوصيكم بحجاج بيت الله الحرام خيرا؛ فأنتم الواجهة المشرفة التي يراها الحاج في كل خطوة، واليد الحانية التي تمتد بالرحمة والتنظيم والرعاية، أثق فيكم كل الثقة، وأعلم أنكم ستكونون على قدر المسؤولية كعادتكم دائمًا، وسنواصل معًا هذه المسيرة المباركة، بكل إخلاص ومحبة وتفانٍ في خدمة من قصدوا بيت الله الحرام، أنتم بترفعوا اسم التضامن فوق، وتخلوا الناس تحس إن الخدمة دي مش بس مسؤولية، لكنها شرف كبير..وشكرًا لأنكم فعلا، بتعظموا شعائر الله وما تفعلوا من خيرٍ فإن الله به عليم".