أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم الخميس 17 أبريل 2025

شهدت سوق العملات الرقمية اليوم الخميس 17 أبريل 2025 تحركات متباينة في أسعار العملات المشفرة، حيث استمر نشاط التداول في عدد من العملات الكبرى مع تسجيل ارتفاعات طفيفة في بعضها، في حين تراجعت أخرى بشكل محدود.

بيتكوين تواصل الزحف الإيجابي

واصلت عملة بيتكوين (BTC) صعودها لتسجل 84,438.1 دولارًا، بارتفاع نسبته 0.85% خلال 24 ساعة، و3.54% خلال أسبوع، مع قيمة سوقية إجمالية بلغت 1.68 تريليون دولار، وحجم تداول يومي بلغ 27.47 مليار دولار، ما يمثل 34.95% من هيمنة السوق.

ارتفاع ملحوظ في إيثريوم وسولانا

سجلت إيثريوم (ETH) ارتفاعًا بنسبة 1.32% خلال 24 ساعة لتصل إلى 1,595.31 دولارًا، بينما قفزت سولانا (SOL) بنسبة ملحوظة بلغت 6.56% لتصل إلى 133.232 دولارًا، مع مكاسب أسبوعية قوية بلغت 17.28%.

التيثر يحافظ على استقراره

احتفظت تيثر (USDT) بقيمتها الثابتة عند 1.0000 دولار مع تداولات بقيمة 56.40 مليار دولار، تمثل 73.23% من تداولات العملات المستقرة.

العملات البديلة تشهد تقلبات

سجلت ريبل (XRP) سعر 2.0940 دولار بزيادة يومية بلغت 1.29%، وارتفاع أسبوعي قوي بلغ 5.72%، بينما ارتفع BNB بنسبة 0.50% إلى 582.50 دولارًا.

أما كاردانو (ADA)، فقد سجلت 0.6160 دولارًا بارتفاع طفيف نسبته 1.32%، وارتفعت دوج كوين (DOGE) إلى 0.1560 دولارًا، محققة مكاسب يومية بـ 1.66%.

العملات الأكثر نشاطاً اليوم

من أبرز العملات المشفرة التي سجلت أكبر حجم تداول وتحركات في الأسعار:

بيتكوين (BTC): تراوحت بين 83,822.8 و84,999.0 دولارًا.

سولانا (SOL): سجلت أعلى مستوياتها عند 135.476 دولارًا.

ريبل (XRP): تحركت بين 2.0635 و2.1067 دولارًا.

إيثريوم (ETH): بلغ أعلى سعر لها 1,613.66 دولارًا.

شيبا إينو (SHIB): ارتفعت بنسبة 2.06% إلى 0.00001189 دولارًا.

عملات تشهد تراجعًا

في المقابل، سجلت بعض العملات تراجعًا ملحوظًا، أبرزها:

OM: انخفضت بنسبة 12.68% إلى 0.6815 دولار.

TRUMPo: تراجعت بنسبة 3.16% إلى 7.775 دولار.

TRX (ترون): سجلت انخفاضًا يوميًا بنسبة -3.67% رغم مكاسبها الأسبوعية.

تُظهر المؤشرات استمرار حالة التذبذب في السوق الرقمي، مع تفضيل المستثمرين للعملات الكبرى مثل بيتكوين وإيثريوم، وسط مراقبة حذرة للتحركات السعرية والتقلبات الناتجة عن الأخبار الاقتصادية العالمية.