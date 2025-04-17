دفن جثة عامل لقي مصرعه في اصطدام سيارة بمدينة نصر

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة عامل لقي مصرعه بعد أن اصطدمت سيارة بالدراجة النارية التي يقودها بأحد شوارع منطقة مدينة نصر عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت بسرعة ضبط واحضار المتهم .

مناظرة النيابة لجثة عامل لقي مصرعه في اصطدام سيارة

وكشفت مناظرة النيابة أن جثة المجني عليه عثر بها علي إصابات عبارة عن كسور متفرقة بالجسد ونزيف خارجي شديد وكسر بالجمجمة.

حادث تصادم سيارة بشخص في مدينة نشر

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل يستقله عامل مما أسفر عن انقلاب المركبة التي يقودها الأخير واصابته إصابات بالغة أودت بحياته.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.