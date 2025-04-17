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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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استقبل مستشفى الحسينية المركزي 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد فيما توفي شخص أخر إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق "الجمالية - الحسينية" محافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول شخص جثة هامدة و6 آخرين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفى إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الجمالية - الحسينية بمركز الحسينية وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثمان المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته.

6 أشخاص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة مستشفي الحسينية المركزي