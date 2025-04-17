خلال زيارته للسعودية.. كامل الوزير ووزير النقل السعودي يتفقدان مشروع نيوم

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، يرافقه المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي والدكتور رميح بن محمد الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية وبحضور السفير إيهاب أبو سريع سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري زيارة لمشروع نيوم.

حيث شاهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عرضا تقديميا عن المشروع وأهدافه وأثره في تحقيق التنمية والتطوير وزيادة نمو وتعزيز الاقتصاد الوطني.

شريان مهم في حركة التجارة العالمية

ويقع المشروع شمال غربي المملكة، ويمتد على الساحل لمسافة 468 كم، ويضم عددًا من الصحاري والشواطئ البكر الغنية بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية، ويبلغ عدد الجزر في منطقة المشروع نحو 41 جزيرة، أهمها جزيرة سندالة، التي تمثل الجزيرة الرئيسة في المشروع ، خاصة وأنه من الركائز التي يقوم عليها مشروع نيوم إطلالته على البحر على البحر الأحمر، الذي يعتبر شريانا هاما في حركة التجارة العالمية.

ويعد المشروع أحد أهم مشاريع المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030، وتتمثل أهم أربع مناطق في نيوم تتمثل بمدينة "ذا لاين"، والمدينة الصناعية المتقدمة "أوكساچون"، والوجهة الجبلية "تروجينا"، والوجهة البحرية "جزيرة سندالة" كما تم استعراض مشروع تروجينا والذي يعد احد مشروعات السياحة الصديقة للبيئة ، و مشروع ذا لاين والذي يعتبر مشروع بناء مدينة مليونية، بمفهوم جديد للتنمية الحضرية المستدامة، وكذلك مشروع جزيرة سندالة وهي أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية، صممت لتصبح بوابة رئيسة للرحلات البحرية في البحر الأحمر.

عرض تقديمي لمدينة نيوم الصناعية

وتضمن العرض التقديمي استعراض مشروع أوكساجون وهي مدينة نيوم الصناعية، والمحرك الاقتصادي والصناعي لـ"نيوم"، تعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، تقع في نيوم، شمال غربي المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يضمن الوصول إليه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وتهدف إلى إنشاء اقتصاد دائري حقيقي، أعلن عن إنشائها في نوفمبر 2021م ، حيث تعتمد أوكساجون في التنمية الصناعية على سبعة قطاعات رئيسة، مدعومة بالطاقة المتجددة 100%، هي الطاقة المستدامة، والتنقل المستقل، وابتكار حلول للمياه، والإنتاج الغذائيش المستدام، والصحة والرفاهية، والتقنية والتصنيع الرقمي، وطرق البناء الحديثة ، حيث ستضم أوكساچون أضخم مبنى عائم في العالم، وأول مركز متكامل للخدمات اللوجستية، يضم معظم سكان المدينة الصناعية، وأكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم، يعتمد في تشغيله على مياه التحلية الناتجة عن الطاقة النظيفة والكهرباء، وميناء يعد الأول من نوعه، حيث يستوعب 3,5 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEU)، ومعهد للعلوم وأبحاث البحار، كما تعمل أوكساچون على تطوير أول سلسلة إمداد متكاملة في العالم، لتقديم حلول لوجستية مبتكرة تركز على العملاء داخل نيوم وخارجها.

وكذلك تم مشاهدة عرض تقديمي عن ميناء نيوم الذي يعتبر الأقرب للموانئ المصرية خاصة ميناء سفاجا والذي يصل معدل المناورة حالياً به من 90 الي 95 % سواء صادرات او واردات تصل عن طريق ميناء سفاجا حيث تصل مساحة الميناء الي 6 مليون متر مربع ويوجد به 3 محطات رئيسية هي ( محطتين حاويات و محطة للبضائع العامة ) .

افتتاح ميناء نيوم للمستثمرين وقطاع الأعمال

جدير بالذكر ان ميناء نيوم تم افتتاحه في مايو 2023 أمام المستثمرين وقطاع الأعمال، واستقطاب تحالف من مجموعة شركات شركتى BESIX وشركة قادة البناء الحديث MBL التي تعاونتا مع شركة BOSKALIS وتعتبر تلك الشركات من اوائل شركات المقاولات الأوروبية التى تفوز بعقود التصميم والبناء البالغ قيمتها ٢ مليار ريال سعودى من نيوم وذلك للبدء في أعمال المرحلة الأولى من تطوير الميناء عبر ترسية عقود لإنشاء عدد من الرافعات المتنقلة ومحطات الحاويات وغيرها من التجهيزات. كما أعلنت نيوم عن انتقال إدارة ميناء ضباء من الهيئة العامة للموانئ إلى نيوم ، وحالياً تم تغيير مسماه إلى ميناء نيوم، تماشياً مع سياسات التحول الوطنية لتنظيم عمل الموانئ وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز صلة المملكة بالأسواق الدولية ، ويقع الميناء في "أوكساجون على البحر الأحمر للصناعات المتقدمة والمستدامة، ويعد البوابة التجارية البحرية الرئيسية للدخول إلى المنطقة الشمالية الغربية من المملكة ، وقد شهد الميناء العديد من أعمال التطوير منذ أن تمت عملية النقل، إذ تم تعزيز بنيته وإمكاناته لاستيعاب الحجم المتزايد للبضائع القادمة إلى نيوم ، والزيادة في مناولة الحاويات والبضائع العامة وقد صمم الميناء لخدمة جميع المناطق داخل نيوم والمملكة العربية السعودية وخارجها، ولتعزيز الاتصال بالأسواق العالمية، تم تدشين خدمة الحاويات الأولى في الميناء وتشغيلها بواسطة شركة CMA CGM، الرائدة عالمياً في حلول الشحن والنقل البحري والجوي والبري والخدمات اللوجستية، كما أن ربط ميناء نيوم بخدمة "JEDDEX"، الخط البحري الرابط بين العديد من موانئ المنطقة سيجعل منه أول منفذ مباشر من نيوم وإليها عبر شبكة CMA CGM العالمية وبالإضافة إلى ذلك شهد الميناء طلبات للرسو من سفن عدة وصلت دون مواعيد مسبقة تحمل شحنات وبضائع تدعم التطوير المستمر في جميع أنحاء نيوم وسيكون تحالف "BESIX-MBL" مسؤولاً عن تصميم وبناء رصيف بحري بطول يزيد على 3 كم، باستخدام منهجيات تشييد ومواد بناء مبتكرة ومستدامة كما سيتم استخدام الهياكل الفولاذية منخفضة الكربون لبناء الأرصفة البحرية في إطار الجهود المبذولة للتقليل من البصمة الكربونية للمشروع.

ومن المتوقع بدء التشغيل في المشروع خلال عام ۲۰۲٥ مع إطلاق أول محطة حاويات بسلسلة إمداد متكاملة وحلول لوجستية، وعند اكتماله سيعمل الميناء بالطاقة المتجددة بنسبة 100 % وبصافي انبعاثات صفرية ، ما سيجعله أكثر الموانئ الحديثة استدامة على مستوى العالم .