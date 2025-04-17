جامعة بنها تحصد المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو

شاركت جامعة بنها في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت سن 20 سنة والتى أقيمت بالإسكندرية، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وحصلت الطالبة چنى أحمد صلاح محمد الفرقة الأولى بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 57 .

رئيس الجامعة يهنئ الطالبة الفائزة

من جانبه، هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي الطالبة الفائزة في البطولة ، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات المختلفة.

كما أشار إلى أن الجامعة لا تألو جهدا فى اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم.