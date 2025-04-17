ads
الخميس 17 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس 17 أبريل 2025

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، 17 أبريل 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 30,928.16 نقطة، 

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 3,217.49 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 7,112.07 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 13,746.95 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.46% ليغلق عند 38,598.9 نقطة.

صعود مؤشرين

بينما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 8,996.43 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.09%، ليغلق عند مستوى 12,324.06 نقطة.

البورصة المصرية اخبار البورصة المصرية تباين مؤشرات البورصة