تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس 17 أبريل 2025

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، 17 أبريل 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 30,928.16 نقطة،

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 3,217.49 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 7,112.07 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 13,746.95 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.46% ليغلق عند 38,598.9 نقطة.

صعود مؤشرين

بينما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 8,996.43 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.09%، ليغلق عند مستوى 12,324.06 نقطة.