تصدير 26 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 35000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 727 شاحنة و70 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 408 شاحنة و33 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 31000 طن بضائع، 319 شاحنة و2 سيارة.

ميناء سفاجا البحري يستقبل ثلاث سفن

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية2 وTIRYANDFIL، بينما تغادر السفينة NEW VICTORY على متنها 26000 طن فوسفات تصدير الي بلغاريا، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة سينا وغادرت العبارتين سينا وأمل.

وصول وسفر 2510 ركاب بهيئة موانئ البحر الأحمر

كما تم تداول 3400 طن بضائع، 375 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي آيلة، عمان، اور والحسين، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2510 ركاب بموانيها.