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الخميس 17 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل والعظمى بالقاهرة الكبرى 32

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم الخميس 17 أبريل حتى الثلاثاء 22 أبريل، حيث هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة، ويسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

حالة الطقس في مصر

وأشارت الأرصاد إلى أنه يشهد الخميس 17 أبريل، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

درجات الحرارة 

وأضافت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 _ 32 درجة والصغرى 17_20 درجة وجنوب الصعيد من 36_39 درجة، والصغرى من 18_ 21 درجة. 

وأوضحت الأرصاد أنه من الجمعة 18 أبريل إلى الثلاثاء 22 أبريل، يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

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