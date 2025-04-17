اليوم.. طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمى 28

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس في مصر، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القـناة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 18 درجة.