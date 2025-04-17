جامعة قناة السويس تعزز وعي طلاب المدارس بأهمية نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي بسوق العمل

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى الانفتاح على المجتمع المحلي ودعم رؤية الدولة في بناء جيل واعٍ ومدرب يمتلك الأدوات العلمية الحديثة التي تؤهله لسوق العمل، وذلك من خلال تقديم خبرات كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في إطار برامج تدريبية وتوعوية متكاملة.

خطه تثقيفيه لتدريب 35 طالبا

وفي هذا السياق، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس زيارة تثقيفية لعدد من طلاب المدارس، استهدفت 35 طالبًا، ضمن خطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور حسن نور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استخدام نظم المعلومات في دعم سوق العمل

وألقى الدكتور محمود إبراهيم الضبع، عميد الكلية، محاضرة علمية تناول فيها أبرز استخدامات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في دعم سوق العمل، وتطبيقات هذه النظم في تحقيق أهداف الاستدامة داخل الدولة، مشيرًا إلى أهمية تأهيل خريج يتواكب مع متطلبات العصر والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. كما استعرض الدكتور الضبع أبرز برامج نظم المعلومات الجغرافية المطلوبة في سوق العمل، وأهمية أجهزة المساحة الحديثة التي يتم تدريب الطلاب على استخدامها داخل القسم، لتأهيلهم بشكل عملي ومهني.

الاهتمام بمفاهيم الذكاء الاصطناعي

وخلال اللقاء، أوصى الدكتور محمود الضبع الطلاب الحاضرين من مختلف المدارس بضرورة الاطلاع على مفاهيم الذكاء الاصطناعي (AI) والاهتمام بها، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح محورًا أساسيًا لمستقبل التنمية عالميًا، وأنه من الضروري إعداد أجيال تستوعب هذا التحول التقني وتكون قادرة على التفاعل معه بفاعلية.

وقد جاء تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها المجتمعي، وقد قامت الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإشراف على تنظيم البرنامج التدريبي والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن خروجه بالصورة المثلى التي تحقق الأهداف المرجوة.