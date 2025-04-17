محافظ الفيوم يتابع نتائج تحاليل مياه بحيرة قارون وآليات تنمية الثروة السمكية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وكذا متابعة نتائج التحاليل التي يتم إجراؤها دورياً على مياه بحيرة قارون، للتأكد من استمرارية جودتها وتحسنها، استعداداً لإنزال المزيد من زريعة الأسماك ويرقات الجمبري خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لتكثيف الحملات على البحيرة، لإحكام السيطرة ومنع الصيد المخالف، بما يُسهم في تعظيم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للبحيرة ودعم المخزون السمكى، وإعادة التوازن البيئى لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عزالدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، والمهندس مصطفى سيد مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، والمقدم أحمد أيمن رئيس قسم الشئون المالية والإدارية بإدارة شرطة حماية البيئة والمسطحات المائية بالفيوم، والأستاذ عادل أمين الصايم رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بقارون، والأستاذ عبدالرؤوف محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، والدكتورة هبة عبدالحفيظ مسؤول ملف التوازن البيئي بالمحافظة، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة المشروعات، وممثلين عن فرع جهاز شؤون البيئة، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والجهات ذات الصلة.

خطة الموسم الحالي

خلال الاجتماع تم استعراض خطة الموسم الحالي لتوريد زريعة الأسماك لبحيرة قارون من حيث التوقيتات والأنواع والأعداد المطلوبة والمواقع المقترحة، وآليات إعادة التوازن البيئى للبحيرة وتحسين جودة المياة بها، لدعم المخزون السمكي وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها.

أكد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء اللجنة من الجهات المنوطة بالتحاليل، لعمل مسح ميداني، وإجراء التحاليل الدورية لمياه بحيرة قارون، للتأكد من جودتها واستمرارية التحسن الملحوظ بها، قبل إنزال الزريعة القادمة، من خلال خطة محددة، وذلك للحفاظ على التنمية الذاتية والتلقائية لمخزون بحيرة قارون من الأسماك، من خلال خطة علمية ورؤي منهجية بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة.

تنمية البحيرة

كما أكد "الأنصاري"، أن المحافظة حريصة على الاستمرار في عمليات تنمية البحيرة وتحسين جوده المياه بها لتحقيق المردود الاقتصادي والاجتماعي المأمول، مثمنًا جهود مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، وممثلي كافة الجهات المعنية بتنمية البحيرة، لافتاً أن المرحلة القادمة تحتاج إلى المزيد من الجهد والعطاء، والتشبيك بين مختلف الجهات المعنية بتطوير بحيرة قارون، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على مواطني المحافظة.



ولفت المحافظ، إلي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اللواء الحسين فرحات محمد المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، لإعادة التوازن البيئي وتنمية بحيرة قارون، من خلال تعزيز الاستزراع السمكي بها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، بما يدعم منظومة الغذاء الآمن والتنمية الشاملة، والعمل على الاستغلال الأمثل لحرم البحيرة بمسافة 200 متر، في إطار صلاحيات الجهاز بشأن حماية وتنمية واستغلال البحيرات والمسطحات المائية على مستوى الجمهورية.

تحاليل دورية

فيما أكدت مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، على أهمية إجراء تحاليل دورية على "مياه وأسماك" بحيرة قارون، لافتة إلى أنه تم الاتفاق بين جميع أعضاء اللجنة المعنية بتنمية وتطوير بحيرة قارون، على عمل تحليل لمياه البحيرة بنهاية الشهر الجاري، وتحليل آخر منتصف الشهر المقبل قبل إنزال الزريعة.

inbound2248190415036594388