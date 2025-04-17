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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"البحوث الزراعية" ينظم يوم حقل لمحصول القمح بالجميزة بالغربية

جانب من يوم الحقل
جانب من يوم الحقل
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قام  الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، يرافقه رئيس قطاع الإنتاج الدكتور فتح الله حسن، والدكتور صبحى عبد الدايم رئيس قسم بحوث القمح، ومدير المحطة الإقليمية ومدير المحطة النوعية وأعضاء مجلس قسم بحوث القمح وباحثين من تخصصات أخرى وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، والفريق الإرشادى بمحافظة الغربية وعدد من المزارعين لمشاهدة الأصناف الجديدة من القمح والمقاومة للأمراض والتي تتميز بانتاجية مرتفعة.

أصناف جديدة

 وأشاد الحضور بالأصناف  الجديدة ومستوى التفريع وحجم السنابل ومقاومة الأمراض  وهي أصناف مصر ٤ ومصر ٥ ومصر ٦ ومصر ٧ وسحا ٩٥ وسخا ٩٦ وسحاب ٩٧ وجيزة ١٧١ وسدس ١٥ وغيرها من الأصناف وبرنامج المدخلات الأقل الذي تتميز به محطة بحوث الجميزة .

وأشاد الحضور  بالأصناف المصرية الجديدة ونجاح مركز البحوث الزراعية فى استنباط سلسة من أصناف القمح تفوق  بعضها  البعض وتضاهى أفضل الأصناف العالمية وكذلك المجهود المبذول للنهوض بمحصول القمح .


 

محصول القمح الأصناف الجديدة من القمح معهد بحوث المحاصيل الحقلية