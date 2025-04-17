إحالة عامل للمحكمة الاقتصادية للاتجار بالنقد الأجنبي في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المعتمدة، أو الجهات المرخص لها قانونًا بكفالة مالية قدرها للمحكمة الاقتصادية.

اعترافات المتهم بنشاطه الإجرامي في النقد الأجنبي

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بالاتجار في النقد الأجنبي بهدف التربح من خلاله والحصول على مبالغ مالية.

ضبط متهم في الاتجار بالنقد الأجنبي

وكان قسم شرطة مدينة نصر القي القبض علي المتهم في تعامله بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا في ذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات”.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد رصدت نشاط شخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وضبطه وبحوزته مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية، وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.