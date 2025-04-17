طاقم إسعاف بالمنيا يسلم أمانات ضحايا حادث مروري بقيمة 6.5 مليون جنيه

في واقعة تُعد الأبرز خلال عام 2025، سجّل فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة المنيا موقفًا إنسانيًا ومهنيًا مشرفًا، حيث تسلّمت أطقم الإسعاف أمانات مالية ومصوغات ذهبية تُقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من ستة ملايين ونصف المليون جنيه مصري، قامت بتسليمها كاملة لذوي أحد ضحايا حادث مروري.

حادث على الطريق الصحراوي الشرقي

وكانت الهيئة قد تلقّت بلاغًا عبر الخط الساخن 123 يُفيد بوقوع حادث على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع أربعة مصابين وتقديم الرعاية الطبية الطارئة لهم، بما في ذلك استخدام الجبائر الجاهزة لتثبيت الإصابات.

حقيبة أمانات

وخلال عملية الإخلاء، أبلغ أحد المصابين طاقم الإسعاف بوجود حقيبة أمانات داخل المركبة، وبالفعل تم التحفظ عليها من قِبل الطاقم. وبعد نقل المصابين إلى المستشفى، تم فتح الحقيبة بحضور الجهات المختصة، حيث وُجد بداخلها مبلغ مالي يُقدر بـ 2 مليون و690 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى ما يزيد عن 830 جرامًا من الذهب عيار 21، تبلغ قيمتهم السوقية ما يقارب 4 ملايين جنيه، وقد تم تسليم الأمانات كاملة إلى نجل الضحية صاحب الحقيبة.

ووجّه ذوو الضحية الشكر والتقدير إلى طاقم الإسعاف، المكوّن من المسعف أبو الحسن عبد الحميد أبو الحسن وفني قيادة مركبة الإسعاف نبيل محمود عبد الحفيظ، مثمنين موقفهما النبيل وحرصهما على أداء واجبهما المهني والإنساني بكل أمانة وشرف.

تكريم أطقم الإسعاف

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، بتكريم الزميلين تقديرًا لما أبدياه من أمانة ونزاهة واستبسال في أداء واجبهما، وأكد أن ما قاما به يُجسّد القيم العليا التي تقوم عليها منظومة الإسعاف المصرية، ويجعل منهما قدوة مشرفة لكافة العاملين بالهيئة.