أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس قبل اجتماع الفائدة

شهدت أسعار الذهب استقرارا في بداية تعاملات اليوم الخميس 17 أبريل 2025، وذلك بعد أن سجل ارتفاعا ملحوظا أمس، وتخطي سعر الأوقية العالمية حاجز الـ 3330، وجاءت الارتفاعات وسط ترقب المواطنين لاجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي، نرصد تفاصيل أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بمختلف الأعيرة، وفقًا لمنصة جولد إير لنشر أسعار الذهب عبر الإنترنت، والتي جاءت كالتالي:-

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5.480 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4.795 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4.110 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 38.792 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 3330 دولارا.

وفي سياق متصل قال لقمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث في شركة FXTM: يظل الذهب مدعومًا بقوة بضعف الدولار على نطاق واسع، وعدم اليقين بشأن إعلانات الرسوم الجمركية والمخاوف بشأن الركود العالمي، وفق رويترز.

بعد تجاوز 3300 دولار، يعتمد سعر الذهب على المستويات النفسية، وقد يستهدف المتفائلون 3400 دولار، و3500 دولار، ومع ذلك، قد تُؤدي موجة من جني الأرباح أو تطورات إيجابية في التجارة الأمريكية الصينية إلى موجة بيع.