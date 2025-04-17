موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الثالثة عصر يوم السبت المقبل، موعدًا لمباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

من المتوقع أن يبدأ فريق الأهلي مواجهة صن داونز بتشكيل قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الفريق الجنوب أفريقي تسهل مهمة المارد الأحمر في موقعة الإياب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، وأشرف داري، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، وأكرم توفيق

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي، وحسين الشحات.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب الذي يقام في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا هما جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، وستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

محمد الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف محمد الدماطي، ‏عضو ‏المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة ‏القدم في جنوب أفريقيا ‏لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويقوم الدماطي ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع قطاع الكرة بالنادي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من إقامة وملاعب ‏تدريب، ‏لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج، التي تعزز من فرص الفريق ‏في التأهل للمباراة النهائية.