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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فحص وعلاج 312 حيوانًا في قافلة بيطرية لبحوث الصحة الحيوانية بالجيزة

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية
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نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية لمحافظة الجيزة.
يأتي ذلك بتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

فحص واختبار 

قدمت هذه القوافل خدمات بيطرية متكاملة للمربين  وَقامت بفحص واختبار وعلاج الطفيليات الداخلية  لعدد 232 رأسًا من الماشية، وفحص واختبار 75 من الأرانب وفحص واختبار 8 من الفصيلة الخيلية.

ندوات وحلقات نقاش

تضمنت القافلة العلاجية ندوات وحلقات نقاش في قرية عزبة الوالدة مركز حلوان بمحافظة الجيزة، وقد شارك في تنفيذ هذه الفاعليات نخبة من الباحثين بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالمعامل الفرعية بالتعاون مع أطباء من مديرية الطب البيطري الجيزة.
 وأكدت الدكتورة سماح عيد أن هذه القوافل هي جزءًا هامًا من دورالمعهد في خدمة المجتمع وتنمية الثروة الحيوانية.
 يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.
 

تنمية الثروة الحيوانية معهد بحوث الصحة الحيوانية صغار المزارعين علاء فاروق