إجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة يقود برعونة في 6 أكتوبر

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول قيام قائد سيارة بتصوير نفسه أثناء قيادته سيارته الملاكي واعتلائه الجزيرة الوسطى بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت بالتحفظ على قائد السيارة وإجراء تحليل مخدرات له لبيان إذا ما كان متعاطي للمخدرات أثناء قيادته للسيارة، كما أمرت بالتحفظ على السيارة قيادته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سائق يقود سيارة برعونة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بتصوير نفسه أثناء قيادته سيارته الملاكي واعتلائه الجزيرة الوسطى "أعلى الرصيف" إلى الطريق البطيء "الخدمات" بمدينة 6 أكتوبر.

ضبط المتهم

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب، مقيم بالجيزة، وتبين انتهاء رخصة التسيير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارة حيال السيارة وقائدها.