29 مايو.. كلية اللاهوت المعمدانية المحافظة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية

تحتفل كلية اللاهوت المعمدانية المحافظة، بتخريج الدفعة الثانية من الدارسين بالكلية يوم الخميس الموافق 29 مايو القادم.

وقال الدكتور القس إسحق مرزوق، رئيس الكنائس المعمدانية المحافظة بمصر وعميد الكلية ، إن الاحتفال يقام بمقر الكلية بمدينة الشروق ، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومشاركة الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية ، والدكتور القس اسطفانوس زكي، الأمين العام لرئاسة الطائفة الإنجيلية ، ونخبة من قيادات الكنيسة الانجيلية وعدد من أساتذة كلية اللاهوت وكوكبة من الشخصيات العامة والقيادات السياسية والدينية.



ومن المعروف ان الدكتور القس إسحق قلدس زكي مرزوق وشريكة حياته وخدمته الدكتورة رانيا مسيحة مع أطفالهم الثلاثة ، تخلوا طواعية عن كل شيء في أمريكا واطاعا صوت الرب بالنزول إلى أرض مصر في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية مضطربة عقب ثورة 25 يناير، ليكرسا حياتهما لخدمة الله وخدمة المحتاجين والمرضي والأيتام والأرامل ، بأمانة ومحبة عملية وفرح رغم المشقة والصعوبات قاموا بتأسيس مجمع كنائس المعمدانية المحافظة وكلية لاهوت تابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية ومؤسسة مجتمع مدني لخدمة المجتمع وصرح طبي " مركز عيادات الرابية المتخصصة " والكثير والكثير من الخدمات الأخرى .