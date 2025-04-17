وزير الزراعة يتابع المشروعات المشتركة مع وفد من "الإيفاد"

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الإيفاد برئاسة جوتشى ونائب الرئيس المساعد لإدارة الخدمات المؤسسية بالصندوق، وبحث معهم المشروعات الزراعية المشتركة بين الوزارة والمنظمة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية الجهود التي يقوم بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وتحسين سبل العيش، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم المجتمعات الريفية في مصر.

دعم صغار المزارعين

وأشار فاروق إلى أهمية، تكثيف سبل التعاون المشترك، لدعم صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين، في القرى المستهدفة ، فضلا عن تنمية مهارات المرأة الريفية، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتنمية القري، وتحسين مستوى معيشة أبناءها، مشيرا الى ان المشروعات المنفذة فى مصر تحقق الرؤية المستهدفة منها في دعم صغار المزارعين من خلال 14 مشروعا تم الانتهاء من 11 وما زال هناك 3 مشروعات قائمة، بالإضافة إلى مشروع كراون الذى تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق التمويلى الخاص به.

الاستثمارات فى الدول الإفريقية

وأشار الوزير إلى إمكانية إقامة بعض الاستثمارات فى بعض الدول الإفريقية مثل أوغندا وزامبيا، تحت مظلة الإيفاد، وفتح المجال للاستيراد والتصدير، وأهمية تفعيل ألية للتعاون الثلاثى مع الدول الإفريقية وتعاون جنوب الجنوب.

من جانبه وجه "جوتشى" الشكر للحكومة المصرية على تجديد موارد الصندوق الثالث عشر، وأشاد بالعلاقة المتميزة بين الصندوق ومصر، ولا سيما وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكد على الحاجة الملحة للتصديق على اتفاقية مشروع CROWN والبدء في تنفيذها،

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور هاني درويش رئيس الهيئة العامة لتحسين الأراضي والمدير التنفيذي لمشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL ،STAR).