كأس عاصمة مصر.. شباب الأهلي يبحث عن وداع مشرف أمام فاركو

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراته الأخيرة في بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة" عن الموسم الجاري، أمام فريق فاركو في ختام دور المجموعات بالبطولة.

ويلتقي الأهلي مع فاركو على استاد "السلام" في إطار الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" بعدما ودع الفريق الأحمر البطولة رسميا بالهزيمة من إنبي وطلائع الجيش.

ويخوض الأهلي مباراة فاركو بفريق الشباب بعدما قررت إدارة النادي اللعب بفريق الشباب مواليد 2005، بسبب انشغال الفريق الأول بمواجهات دوري أبطال أفريقيا.

موعد المباراة

وتنطلق مباراة الأهلي وفاركو في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب “السلام” لحساب منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من مواجهات كأس رابطة الأندية.

القناة الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر مساء اليوم الخميس عبر قناة “اون سبورت” الناقل الحصري للمسابقات المحلية.

ترتيب مجموعة الأهلي

يحتل فريق إنبي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 6 نقاط، ويتواجد طلائع الجيش في المركز الثاني بـ4 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي فاركو بنقطة واحدة، ويقع الأهلي في المركز الأخير في المجموعة الثالثة بدون نقاط.

ويمتلك فريق فاركو فرصة في التأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة، حال الفوز على الأهلي وهزيمة طلائع الجيش أمام إنبي.

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو

وسبق أن التقى فريق الأهلي وفاركو في 7 مواجهات سابقة ببطولة الدوري المصري، فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مواجهتين ولم يفز الفريق السكندري من قبل.