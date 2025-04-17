"الإرشاد الزراعي" و"بحوث القطن" ينفذان سلسلة من الندوات الإرشادية

أطلق معهدي بحوث الإرشاد الزراعى ومعهد بحوث القطن خلال شهر إبريل الحالى سلسلة من الندوات الإرشادية العامة للنهوض بزراعة وإنتاج محصول القطن بمحافظات إنتاجه، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.

تحقيق التنمية الزراعية المستدامة

وصرح الدكتور ياسر عبده حيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، بأنه في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية لتوحيد الجهود الإرشادية لمركز البحوث الزراعية لتقديم خدمة إرشادية ذات جودة وفعالية عالية للنهوض بكافة مجالات الإنتاج الزراعى وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجموع المزارعين، تم تدشين 10 ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القطن بمحافظات (الإسكندرية، والشرقية، والإسماعيلية، وبور سعيد، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والمنوفية، والبحيرة).

جاء ذلك بحضور العاملين الإرشاديين بالإدارات الزراعية المختلفة، والأخصائيين الإرشاديين وكبار مزارعى المحصول بالمحافظات ، وهى المرحلة الأولى من الأنشطة الإرشادية التى يتم تنفيذها طوال موسم إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي الهام.

النهوض بإنتاجية المحصول

من جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، أن هذه الندوات تناولت التوعية بالأصناف الموصى بها والتى تتناسب مع كل منطقة جغرافية، والممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بإنتاجية المحصول، إضافة إلى التوعية بضرورة المتابعة المستمرة للمحصول للاكتشاف المبكر لأى إصابات حشرية ومكافحتها.