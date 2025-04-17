مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

تقدم «البوابة نيوز» لقرائها دليلًا شاملًا لأبرز المباريات التي تقام اليوم الخميس 17 أبريل 2025، سواء في البطولات القارية الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا، أو في المنافسات المحلية المصرية وعلى رأسها بطولة كأس عاصمة مصر.

مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

طلائع الجيش X إنبي في تمام الساعة 04:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة ON Sport

غزل المحلة X المصري البورسعيدي في الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة ON Sport.

الأهلي X فاركو 04:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة ON Sport.

زد X سيراميكا كليوباترا في الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة ON Sport.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الاتفاق X الرياض في الساعة 05:40 بتوقيت القاهرة على قناة SSC EXTRA 1 HD.

الهلال X الخليج في الساعة 05:50 بتوقيت القاهرة على قناة SSC 1 HD.

الشباب يلعب X الأخدود في الساعة 05:50 بتوقيت القاهرة على قناة SSC EXTRA 2 HD.

الفتح X الاتحاد في الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة على قناة SSC 1 HD.

مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي X ليجيا وارسو في الساعة 11:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports HD 2