غياب إيبوكا ودغموم وصلاح محسن عن المصري أمام غزل المحلة

يغيب عن صفوف النادي المصري البورسعيدي، العديد من اللاعبين الأساسيين، اليوم الخميس خلال مباراته أمام فريق غزل المحلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

غيابات المصري امام غزل المحلة

ويغيب عن صفوف فريق المصري اللاعب النيجيري چون إيبوكا واللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم مهاجم فريق صلاح محسن والمدافع باهر المحمدي بسبب الإصابة.

ويلتقي فريقا المصري وغزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة

يمكن مشاهدة مباراة غزل المحلة والمصري في كأس عاصمة مصر عن طريق قناة أون سبورت 1.

ترتيب المصري في كأس عاصمة مصر

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في ترتيب مجموعته ببطولة كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط جمعها من خلال 3 مباريات، تعادل فيها جميعا، ويتصدر البنك الأهلي المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي فريق سيراميكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم المصري بنفس الرصيد، ويقبع زد المجموعة برصيد نقطة واحدة.