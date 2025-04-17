حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس في مصر، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الخميس

كما يشهد اليوم الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القـناة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 15 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمي والصغرى 18 درجة .



حالة الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم الخميس 17 أبريل حتى الثلاثاء 22 أبريل، حيث هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة، ويسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وأشارت الأرصاد إلى أنه يشهد الخميس 17 أبريل، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 _ 32 درجة والصغرى 17_20 درجة وجنوب الصعيد من 36_39 درجة، والصغرى من 18_ 21 درجة.

وأوضحت الأرصاد أنه من الجمعة 18 أبريل إلى الثلاثاء 22 أبريل، يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.