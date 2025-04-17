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الخميس 17 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 17 أبريل 2025

حالة الطقس
حالة الطقس
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ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أنه يسود اليوم الخميس 17 أبريل، طقس مائل للحرارة نهارا والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "كونا" الكويتية .

أما ليلا، قالت الأرصاد إن الطقس معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

حالة البحر

وفيما يتعلق بحالة البحر في النهار، أوضحت أنها خفيفة إلى معتدلة الموج، ويبلغ ارتفاع الموج: 2 - 5 قدم.

وفي الليل، ذكرت أن حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج، ويبلغ ارتفاع الموج: 2 - 4 قدم.

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