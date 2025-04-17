حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 17 أبريل 2025

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أنه يسود اليوم الخميس 17 أبريل، طقس مائل للحرارة نهارا والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "كونا" الكويتية .

أما ليلا، قالت الأرصاد إن الطقس معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة .

حالة البحر

وفيما يتعلق بحالة البحر في النهار، أوضحت أنها خفيفة إلى معتدلة الموج، ويبلغ ارتفاع الموج: 2 - 5 قدم.

وفي الليل، ذكرت أن حالة البحر خفيفة إلى معتدلة الموج، ويبلغ ارتفاع الموج: 2 - 4 قدم.