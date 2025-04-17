رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات بتخصيص أراضٍ.. تعرف عليهم

أصدر مجلس الوزراء قرارًا رقم 931 بشأن تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ حسين محمد السيد عويضة) بمساحة 375م2، ضمن حوض العشرات نمرة (1) زمام قرية الحسانين ناحية قرية الإخصاص التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإقامة مدرسة الإخصاص الإعدادية.

كما أصدر قرارًا رقم 932 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2450م2 ضمن القطعة رقم (107) المنشقة من القطعة رقم (3) بحوض المنشر القبلي نمرة (33) زمام قرية صفط راشين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بني سويف، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة ابتدائى.

كما أصدر قرارًا رقم 933، حيث تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 750م2 بالقطعة رقم (3) ضمن تقسيم الخدمات خلف محكمة شرم الشيخ الجزئية زمام مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح جهاز حماية المستهلك لإقامة فرع إقليمى للجهاز.

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية اليوم الخميس.