موعد مباراة المصري وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

يواجه النادي المصري البورسعيدي بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، اليوم الخميس، نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد المباراة

ويلتقي فريقين المصري وغزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة

يمكن مشاهدة مباراة غزل المحلة والمصري في كأس عاصمة مصر عن طريق قناة أون سبورت 1.

ترتيب المصري في كأس عاصمة مصر

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في ترتيب مجموعته ببطولة كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط جمعها من خلال 3 مباريات، تعادل فيها جميعا، ويتصدر البنك الأهلي المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي فريق سيراميكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم المصري بنفس الرصيد، ويقبع زد المجموعة برصيد نقطة واحدة.

حكام المصري وغزل المحلة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ونظيره فريق غزل المحلة، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويضم الطاقم كل من صبحي العمراوي حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد فتحي عيسى ويارا عاطف كمساعدين، بالإضافة إلى شاهندا المغربي حكمًا رابعًا، فيما يتولى خالد الغندور مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد توفيق طلب.