حالة الطقس في الإمارات اليوم الخميس 17 أبريل 2025

توقع المركز الإماراتي للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم الخميس، مغبرا وغائما جزئيا أحيانا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية.

اضطراب الموج

وأوضح المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب ويحدث المد الأول عند الساعة 16:03 بالتوقيت المحلي والمد الثاني عند الساعة 03:02 بالتوقيت المحلي.

والجزر الأول عند الساعة 09:34 بالتوقيت المحلي والجزر الثاني عند الساعة 20:41 بالتوقيت المحلي.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:43 بالتوقيت المحلي والجزر الأول عند الساعة 06:20 بالتوقيت المحلي.