صبحي العمراوي حكمًا لمباراة غزل المحلة والمصري بكأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ونظيره فريق غزل المحلة، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

حكام المصري وغزل المحلة

ويضم الطاقم كلا من صبحي العمراوي حكمًا للساحة، ومعه كل من أحمد فتحي عيسى ويارا عاطف كمساعدين، بالإضافة إلى شاهندا المغربي حكمًا رابعًا، فيما يتولى خالد الغندور مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد توفيق طلب.

مباراة المصري وغزل المحلة



وكان قد اختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، أمس الأربعاء، استعداداته لمواجهة غزل المحلة، ويلتقي الفريقان في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.