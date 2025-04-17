وفد من اتحاد الرهبانيات بالأردن يزور مطرانية اللاتين

قام اتحاد الرهبانيات في الأردن ممثلاً بمرشد الاتحاد الأب رشيد مستريح، ورئيسة الاتحاد سارة غنيم، وسكرتيرة الاتحاد الأخت سيسيل حجازين، وأمينة الصندوق الأخت نهى صدقه، بزيارة إلى مطرانية اللاتين لتهنئة المطران إياد الطوال بمناسبة قرب الاحتفال بسر القيامة المجيدة، وكذلك للتعريف بنشاطات الاتحاد ورسالته ودوره في حياة الكنيسة والرعايا.

دور اتحاد الرهبانيات

وأشاد المطران الطوال بالدور الهام الذي يقوم به اتحاد الرهبانيات، مثنيًا على الجهود المبذولة لإنجاح المبادرات المختلفة التي يتبناها الاتحاد، طالبًا منهم الصلاة من أجله. هذا وشكر وفد الاتحاد المطران الطوال على إتاحة الفرصة للقائه في خضم الأسبوع المقدّس.

دعم متواصل لنشاط الاتحاد

كما قام الوفد بزيارة تهنئة مماثلة لسفارة دولة الفاتيكان، والتقى بالسفير البابوي رئيس الأساقفة جوفاني بييترو دال توزو.

وعبّر الاتحاد عن شكره للسفير دال توزو على دعمه المتواصل لنشاطات الاتحاد، متمنين له دوام الصحة والعافية.