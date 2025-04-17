حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 17 أبريل 2025

توقع المركز السعودي للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير الرياح السطحية النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، والشرقية، ونجران، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية.

ارتفاع الموج

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، في حين ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونص، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.