قبل اجتماع المركزي.. سعر الدولار اليوم الخميس 17 أبريل 2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 17 أبريل 2025، قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري؛ لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، جاء ذلك وسط توقعات عدد من الخبراء والمصرفيين بتخفيض سعر الفائدة.



أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك



سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 51.3 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 51.3 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 51.5 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي نحو 51.6 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 51.3 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو 51.3 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي نحو 51.7 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 51.5 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 51.3 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

اجتماع البنك المركزي

وتستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لعقد الاجتماع الثاني خلال عام 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والمقرر انعقاده اليوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن عبر الموقع الرسمي للبنك.