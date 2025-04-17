ads
الخميس 17 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

قبل اجتماع المركزي.. سعر الدولار اليوم الخميس 17 أبريل 2025

الدولار
الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 17 أبريل 2025، قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري؛ لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، جاء ذلك وسط توقعات عدد من الخبراء والمصرفيين بتخفيض سعر الفائدة.


أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك


سعر الدولار في بنك مصر
سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 51.3 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 51.3 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 51.5 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي
سجل الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي نحو 51.6 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 51.3 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول نحو 51.3 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
سجل الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي نحو 51.7 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
سجل الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 51.5 جنيه للشراء و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 
سجل الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 51.3 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

اجتماع البنك المركزي

وتستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لعقد الاجتماع الثاني خلال عام 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والمقرر انعقاده اليوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن عبر الموقع الرسمي للبنك.  

 

اجتماع لجنة السياسات النقدية الإيداع والإقراض البنك الاهلى المصرى البنك المركزي المصر الاهلي المصري سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في بنك البركة سعر الدولار فى بنك الإسكندرية