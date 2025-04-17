تفاصيل القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاق منحة كندية بـ9٫9 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9٫9 مليون دولار كندى.

وجاء نص القرار.. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر: (مادة وحيدة) ووفق على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9٫9 مليون دولار كندى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1446 هــ (الموافق 3 ديسمبر سنة 2024).

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 12 يناير سنة 2025 م) . اتفاق فرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا» فى مصر 2024 اتفاق فرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا» فى مصر رغبة فى تعاون كل من حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) - المشار إليهما فيما بعد ب «المشاركون»- لتنفيذ مشروع للمساعدة التقنية الإنمائية فى مصر بمنحة مقدمة من كندا فقد تم الاتفاق على التفاهم التالي:

المادة الأولى طبيعة الاتفاق الفرعي 1-1 لا يُعد هذا الاتفاق اتفاقًا دوليًا منفصلًا، وإنما يعتبر اتفاقًا فرعيًا يتم وفقًا للاتفاق العام من أجل التنمية المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) بتاريخ ٣١ يناير ١٩٨٣ والغرض منه تحديد مسئوليات كل من مصر وكندا فى ضوء المشروع الموضح بالمادة الثالثة من هذا الاتفاق الفرعي.

المادة الثانية الجهات المفوضة 2-1 تفوض كندا وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية لتتولى التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعى . 2-2 تفوض مصر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لتتولى التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي. 2-3 تفوض مصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وزارة البيئة والمجلس القومى للمرأة لتولى الالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشروع الموضح بالمادة الثالثة.

المادة الثالثة المشروع (٣-١) يتعاون المشاركون لدعم إعداد وتنفيذ ومتابعة المشروع الكندى للمساعدات الإنمائية فى مصر المسمى مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا» (المشار إليه بـ «المشروع») والذى سيتم تنفيذه بواسطة رابطة الكليات والمعاهد الكندية (CICan). (٣-٢) يتم وصف هذا المشروع فى الملحق (أ) بهذا الاتفاق. المادة الرابعة مساهمة كندا (٤-١) بغرض تنفيذ المشروع ستساهم كندا بقيمة إجمالية لا تتجاوز تسعة ملايين وتسعمائة ألف دولار کندی ( 900000 9 دولار کندی) على مدار ٥ سنوات (٢٠٢٤-٢٠٢٩).

المادة الخامسة مساهمة مصر (٥-١) تتمثل مساهمة مصر فى تقديم جميع المساعدات اللازمة لتنفيذ المشروع بشكل فعال وتوفير كافة المتطلبات الأخرى للمشروع كما هو موضح فى الملحق (أ).

المادة السادسة الإشعارات والمراسلات (٦-١) يحرر أى إشعار مقدم من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعى كتابةً ويسلم للمتلقى إما بالتسليم الشخصى أو يرسل عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس على العناوين الموضحة فى هذه المادة. (٦-٢) تُحرر المراسلات أو المستندات المقدمة من كل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعى كتابةً وتقدم إلى المتلقى إما بالتسليم اليدوى أو عن طريق البريد أو البريد الإلكترونى أو الفاكس على العناوين الموضحة أدناه: وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية : رئيس قسم التنمية السفارة الكندية أبراج نايل سيتي، ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - البرج الجنوبي، الطابق ۱۸، القاهرة ۱۱۲۲۱ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.