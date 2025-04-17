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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9٫9 مليون دولار كندي.

وجاء في القرار، أنه بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر: (مادة وحيدة) ووفق على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9٫9 مليون دولار كندى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1446 هــ الموافق 3 ديسمبـر سنة 2024.

ونشر القرار في الحرية الرسمية اليوم الخميس.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي حكومة جمهورية مصر العربية