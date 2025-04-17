الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9٫9 مليون دولار كندي.

وجاء في القرار، أنه بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر: (مادة وحيدة) ووفق على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9٫9 مليون دولار كندى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1446 هــ الموافق 3 ديسمبـر سنة 2024.

ونشر القرار في الحرية الرسمية اليوم الخميس.