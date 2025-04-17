مصر وباكستان تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي خلال لقاء دبلوماسي رفيع.. صور

التقى السفير عامر شوكت سفير باكستان لدى القاهرة بالسفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الآسيوية، وذلك في مقر وزارة الخارجية المصرية.

تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وباكستان

أكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط بين باكستان ومصر وأشادا بالتعاون متعدد الأوجه القائم بين البلدين في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية.

تكثيف التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية بين مصر وباكستان

كما ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، وأعرب الطرفان عن تطلعهما إلى مزيد من اللقاءات لتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم بين الشعبين الشقيقين.