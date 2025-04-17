باكر خميس العهد بكنيسة الملاك ميخائيل بفاقوس

تُقيم كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة فاقوس صلوات باكر خميس العهد اليوم وذلك برئاسة الأنبا مقار، أسقف إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان.



خميس العهد في الكنيسة القبطية



يُعد خميس العهد من الأيام المقدسة في أسبوع الآلام، حيث يُحيي فيه الأقباط ذكرى تأسيس السيد المسيح لسر الإفخارستيا خلال العشاء الأخير مع تلاميذه، كما يشمل طقس هذا اليوم غسيل الأرجل رمزًا للتواضع والخدمة.



حضور كنسي وروحي مميز

ويشهد اليوم مشاركة واسعة من أبناء الكنيسة، حيث تُعد هذه المناسبة من العلامات الروحية الهامة في حياة المؤمنين، ويحرص الكثيرون على حضورها للتأمل والمشاركة في أجواء الصلاة والتوبة استعدادًا لعيد القيامة المجيد.